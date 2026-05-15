Люксовые сумки из бумаги стали трендом весной

Стилист Рогов: Блогеры стали гулять с гигантскими бумажными сумками весной

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о необычном тренде весной 2026 года. Информацией он поделился в своем Telegram-канале, который читают 185 тысяч пользователей сети.

Модный эксперт заявил, что блогеры стали печатать гигантские сумки люксовых брендов и делать с ними фото- и видеоконтент.

Свои слова специалист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые были запечатлены в стильных образах, дополненных массивным бумажным аксессуаром. При этом блогеры не только фотографировались, но и посещали заведения, гуляли на улице и заходили в метро с такими сумками.

