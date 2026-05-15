Мерц назвал бессмысленными споры с Трампом и вспомнил Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал бессмысленным занятием споры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом бундесканцлер рассказал в интервью испанской газете ABC.

«Нет смысла вступать в споры в такой обстановке. Если посмотреть на тех, кто это делал, им не повезло», — сказал глава немецкого правительства.

Мерц привел в пример ссору Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, посетившим Белый дом в феврале 2025 года. Тогда президент Украины был вынужден досрочно покинуть встречу.

Ранее Мерц заявил, что поучился на ошибках Зеленского в публичной перепалке с Трампом