Москвичей предупредили о грозе с дождем

Синоптик Позднякова: 15 мая в Москве ожидаются дожди с грозами

В пятницу, 15 мая, в Москве прогнозируются дожди с грозами. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, на погоду будет влиять атмосферный фронт атлантического циклона, который приближался к городу 14 мая. Она отметила, что днем и в ночные часы вероятны грозы. Что касается температуры, днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.

Накануне в столичном управлении МЧС сообщали, что 15 мая в некоторых районах города ожидается град, а при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Жителей и гостей столицы призвали не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, быть внимательными на дорогах, парковать автомобили в безопасных местах и не оставлять детей без присмотра.