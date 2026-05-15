На Украине предсказали рост преступности после завершения конфликта

Глава «Укрпочты» Смилянский предсказал рост преступности на Украине

После завершения конфликта на Украине вырастет преступность, предсказал глава «Укрпочты» Игорь Смилянский. Его слова приводит «Страна.ua».

«После войны преступность вырастет. Когда возвращаются люди с оружием и опытом — мы можем вспомнить 90-е, афганцев. Чем меньше будет наличных в стране — тем лучше будет для всех», — заявил он.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал прогноз, что после окончания боевых действий Украина столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег». Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, подчеркнул он.