Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:53, 15 мая 2026Бывший СССР

На Украине предсказали рост преступности после завершения конфликта

Глава «Укрпочты» Смилянский предсказал рост преступности на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

После завершения конфликта на Украине вырастет преступность, предсказал глава «Укрпочты» Игорь Смилянский. Его слова приводит «Страна.ua».

«После войны преступность вырастет. Когда возвращаются люди с оружием и опытом — мы можем вспомнить 90-е, афганцев. Чем меньше будет наличных в стране — тем лучше будет для всех», — заявил он.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал прогноз, что после окончания боевых действий Украина столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег». Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    Латвийский депутат заявил о двух шагах до краха Евросоюза

    Трамп анонсировал продолжение военных действий против Ирана

    На Украине предсказали рост преступности после завершения конфликта

    Военный аналитик заявил о провокациях Запада на Украине

    В Совфеде высказались о коррупционном скандале в Киеве

    В МИД рассказали о переехавших в Россию с начала спецоперации украинцах

    Украину проверят на предмет выполнения условий кредитной программы

    В МИД России заявили о попытках Запада превратить Арктику в арену военного противостояния

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok