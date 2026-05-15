На Украине предсказали рост преступности после завершения конфликта

После завершения конфликта на Украине вырастет преступность, предсказал глава «Укрпочты» Игорь Смилянский. Его слова приводит «Страна.ua».
«После войны преступность вырастет. Когда возвращаются люди с оружием и опытом — мы можем вспомнить 90-е, афганцев. Чем меньше будет наличных в стране — тем лучше будет для всех», — заявил он.
Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал прогноз, что после окончания боевых действий Украина столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег». Поэтому возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, подчеркнул он.