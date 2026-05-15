Названы любимые блюда отдыхающих в Турции по системе «все включено» россиян

Отдыхающие по системе «все включено» в Турции россияне любят морепродукты

Отдыхающие по системе «все включено» на курортах Турции россияне предпочитают есть морепродукты. Любимые блюда туристов из РФ назвал в беседе с РИА Новости владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

Так, именно из-за спроса со стороны россиян отели расширили ассортимент блюд из морепродуктов — креветки, кальмары, мидии, сибас, дорадо. Кроме того, туристы из России выбирают рыбу и блюда средиземноморской кухни чаще, чем традиционную турецкую еду.

Ранее сообщалось, что среди российских туристов значительно вырос спрос на отдых по системе «все включено» в Турции и Египте. Аналитики выяснили, что в половине случаев соотечественники выбирают отпуск all inclusive именно в этих двух пляжных странах.

