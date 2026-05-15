Продажи российских ноутбуков рухнули

Forbes: Продажи ноутбуков российской сборки в 2025 году упали на 65-69 процентов

По итогам 2025 года на российском рынке удалось продать всего 140-160 тысяч ноутбуков отечественной сборки, что на 65-69 процентов меньше, чем годом ранее. Общий объем выручки составил 8-9,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты российского производителя электроники Fplus сообщает Forbes.

В компании объяснили сокращение продаж в три раза жесткой конкуренцией со стороны западных брендов, поставляющих технику по схеме параллельного импорта, и китайских производителей.

Доля российских ноутбуков в продажах составляет 4,8-5,5 процента. В общей сложности спрос на этот вид техники в прошлом году упал на 15-30 процентов, то есть отечественные компании теряют покупателей гораздо быстрее, чем все остальные.

Аналитик Алексей Бойко напомнил, что технику российской сборки в 2024 году активно покупали структуры, у которых были требования по импортозамещению, то есть по большей части государственные. Однако из-за сложностей с бюджетом объемы закупок в 2025-м были скорректированы.

В свою очередь, аналитик TelecomDaily Илья Шатилин напомнил, что российская техника в любом случае состоит из импортных комплектующих, так как процессоры там от американских Intel и AMD, а экраны и корпусы — китайские. По его мнению, выдержать конкуренцию с Китаем и Тайванем они могут только в ультрабюджетном сегменте.

Ранее сообщалось, что с 27 мая в России запретят параллельный импорт ноутбуков и персональных компьютеров от таких производителей, как Asus, Acer, Samsung, Hewlett Packard, Toshiba, Fujitsu и многие другие. Как объяснили в Минпромторге, решение принято в интересах отечественных производителей, продукция которых плохо продается.