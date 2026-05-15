09:48, 15 мая 2026

Нефть стала дорожать после слов Трампа

Стоимость нефти выросла до $107,03 за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть вернулись к росту после слов президента США Дональда Трампа о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Утром контракты на поставку нефти эталонной североморской нефти Brent подорожали до 107,03 доллара за баррель. Цены выросли на 1,31 доллара (плюс 1,24 процента) к закрытию прошлого дня.

В то же время фьючерсы на поставку техасской нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже стали дороже на 1,42 доллара (1,4 процента), до уровня в 102,59 доллара за баррель.

Ранее Трамп заявил, что Иран стоит перед выбором. В интервью Fox News он пригрозил уничтожить страну на Ближнем Востоке при одном условии — если Тегеран не придет к соглашению с Вашингтоном. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — отметил он.

