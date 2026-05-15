12:11, 15 мая 2026

Уровень локализации возрожденного автобренда Volga назвали низким

РГ: Объединение пассажиров просит включить новую Volga в список машин для такси
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Первые автомобили возрождаемого российского автобренда Volga делаются на базе известных моделей китайской Geely с достаточно низким уровнем локализации. Об этом в комментарии «Российской газете» рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Тем не менее организация обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой включить машины в перечень допущенных к работе в такси.

По словам Зотова, если имеющиеся административные барьеры снимут, у производителя будет стимул повышать локализацию. Пока же компания собирается до конца года только начать самостоятельную покраску кузова.

Эксперт напомнил, что традиционно автомобили Volga были массово представлены в такси. «Уверены, что появление автомобилей Volga в таксопарках будет очень позитивно встречено как профессионалами рынка, так и пассажирами», — заключил общественник.

Начало продаж автомобилей бренда намечено на предстоящее лето. Производитель намерен выпустить сразу три модели — К50 (Geely Monjaro), K40 (Geely Atlas) и C50 (Geely Preface).

АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), получившее право на использование названия, в феврале этого года указывало, что в процессе развития проекта был проведен «глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей».

