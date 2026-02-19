Новую «Волгу» выпустят после изучения технологий китайского автопрома

ПЛА анонсировала старт производства машин Volga на базе китайского автопрома

АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), ранее получившее право на использование советского и российского автомобильного бренда «Волга», объявило о скором возобновлении выпуска машин с таким названием. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Его авторы подчеркнули, что в процессе развития проекта был проведен «глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей». Эта работа позволила выбрать наиболее перспективные международные решения, чтобы в будущем «создать на их базе собственные инновационные разработки».

Для начала бренд Vogla планирует зайти в сегменты C-SUV и D-SUV (компактные и среднеразмерые кроссоверы и внедорожники), а также в D-седан (премиальные седаны). Подробности об актуальной продуктовой линейке ПЛА пообещало объявить дополнительно, дата анонса не сообщается.

Выпускать автомобили будут на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее собирали Skoda и Volkswagen. В настоящее время там завершается подготовка инфраструктуры и оборудования. Само производство планируется начать во втором квартале этого года, а первые автомобили бренда должны быть доступны к продаже уже в третьем квартале.

Глава ПЛА и бренда Volga Татьяна Фадеева подчеркнула, что «основные цели проекта по разработке новых моделей и глубокой локализации будут реализованы нижегородскими инженерами на основе лучших традиций отечественной конструкторской школы».

По ее словам, решения для Volga являются «одними из самых передовых, безопасных и перспективных не только на российском, но и на мировом рынке». К пресс-релизу приложены схематичные графические рисунки автомобилей, напоминающие кроссовер или внедорожник.

В конце 2023 года глава Минпромторга (сейчас — первый вице-премьер) Денис Мантуров объявил, что обновленные автомобили «Волга» начнут выпускать в середине 2024 года. В октябре прошлого года Telegram-канал No limits сообщил, что под видом обновленной «Волги» будет выпускаться китайский Geely Atlas.