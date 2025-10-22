Обновленную «Волгу» показали на видео

No limits: Под видом обновленной «Волги» будет выпускаться Geely Atlas

Под видом обновленной «Волги» будет выпускаться Geely Atlas. Видео с автомобилем показал Telegram-канал No limits.

На кадрах, опубликованных авторами, снята предсерийная версия, которая отличается от китайского автомобиля только шильдиками.

Премьер-министр Михаил Мишустин, которому представляли седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40, признал, что новые автомобили выглядят современно. Однако он обратил внимание, что не все детали этого транспортного средства изготавливаются в Российской Федерации. По словам главы правительства, необходимо локализовать производство, начав с тех элементов, которые не считаются технологически сложными.

Кроссовер Volga К30, который планировали выпускать в Нижнем Новгороде на мощностях «ГАЗа», собирались строить на базе китайской модели Changan X5 Plus. Летом 2025 года эксперты отмечали, что в Китае оригинальный автомобиль стоит от миллиона до 1,255 миллиона рублей. В России переднеприводные X5 Plus предлагаются по цене 2,4-2,7 миллиона рублей, вероятно, Volga К30 обойдется примерно во столько же.

Как заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, автомобиль «Волга» в базовой комплектации будет выпускать АО «Производство легковых автомобилей» — это независимое юрлицо, арендовавшее мощности ГАЗ.

В начале 2024 прогнозировалось, что цена новых автомобилей Volga будет начинаться от 2,5 миллиона рублей.