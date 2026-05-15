04:04, 15 мая 2026

Парень углубился в чащу леса и изрядно подпортил жизнь незнакомцу

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Sshutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Rose_colour_glassess рассказал о том, как случайно шокировал незнакомца в глухом лесу. Это произошло, когда автор решил прогуляться по туристической тропе.

«Я совершил ошибку, выпив целую чашку кофе перед походом. Примерно на полпути мне ужасно захотелось в туалет. Я свернул с тропы в лес в поисках удобного дерева. Пройдя сквозь кусты, я услышал шорох, и моей первой мыслью было: "Пожалуйста, пусть это будет не пума". Это была не пума. Это был мужик, предпринявший попытку дефекации в настолько уязвимой ситуации, что даже невозможно себе это вообразить», — написал автор.

Спустя мгновение мужчины пересеклись взглядами. Незнакомец был глубоко погружен в процесс с искаженным лицом, «словно он сражался со своими демонами». Увидев автора, он сменил выражение на «духовно опустошенное». Автору показалось, «будто душа этого человека покинула тело в режиме реального времени».

«А поскольку Вселенная любит унижать людей, как только мы встретились взглядами, я буквально услышал, как фекалии упали на землю. Просто настоящий лесной плюх. Я даже не знаю, как описать последовавшую за этим тишину. Щебетание птиц. Дуновение ветра. Двое взрослых мужчин, застывших в лесу, пока один из них активно испражняется. Кажется, я закричал: "Боже мой!» и, запаниковав, врезался в ветку. Незнакомец ничего не сказал. Он просто смотрел на меня так, будто я испортил ему родословную», — пошутил парень.

В итоге автор стремительно ретировался, оставив мужчину в одиночестве.

Ранее посетитель туалета для инвалидов столкнулся с «худшей дефекацией в жизни». Причиной такой оценки стали, впрочем, вовсе не физиологические проблемы.

