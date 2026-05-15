Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 15 мая 2026МирЭксклюзив

Политолог назвал опасную для человечества инициативу НАТО по Украине

Политолог Журавлев: Киев де-факто в НАТО, но без прав из-за угрозы человечеству
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина де-факто состоит в НАТО, однако не до конца, рассказал политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал опасную для человечества инициативу Североатлантического альянса, касающуюся Киева.

Ранее генсек НАТО Рютте предложил обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента их ВВП в год. Отмечалось, что инициатива позволила бы сделать помощь Киеву «регулярной» и «долгосрочной».

«Украина де-факто состоит в НАТО, правда, не до конца, потому что НАТО — организация американская. Американцы вроде не возражают, но и не настаивают, потому что деньги деньгами, а та же знаменитая статья о совместной обороне — другое дело. Если украинцы русский самолет собьют? Что будет? НАТО будет вступать в войну? Воевать-то американцам придется», — поделился политолог.

Если в Европе решатся воевать всерьез с применением ядерного оружия, то их хватит очень ненадолго, а если американцы вмешаются — то всему человечеству конец, потому что и у них, и у нас столько боеголовок, что охо-хо

Дмитрий Журавлевполитолог

Поэтому инициатива о гарантиях безопасности для Украины по 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне очень опасная, обратил внимание эксперт.

«Они почему и полуприняли Украину. Вроде как приняли, но прав требовать применения не дали. Вот где вопрос», — заключил Журавлев.

Ранее бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил, что США могут сократить военное присутствие в Великобритании, Испании и Италии из-за действий и заявлений этих стран в вопросе войны с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

    Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

    В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

    На Западе раскрыли причины выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

    Дрон помог поймать браконьера в России

    Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

    Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

    Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

    Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok