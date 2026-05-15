Политолог назвал опасную для человечества инициативу НАТО по Украине

Политолог Журавлев: Киев де-факто в НАТО, но без прав из-за угрозы человечеству

Украина де-факто состоит в НАТО, однако не до конца, рассказал политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал опасную для человечества инициативу Североатлантического альянса, касающуюся Киева.

Ранее генсек НАТО Рютте предложил обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента их ВВП в год. Отмечалось, что инициатива позволила бы сделать помощь Киеву «регулярной» и «долгосрочной».

«Украина де-факто состоит в НАТО, правда, не до конца, потому что НАТО — организация американская. Американцы вроде не возражают, но и не настаивают, потому что деньги деньгами, а та же знаменитая статья о совместной обороне — другое дело. Если украинцы русский самолет собьют? Что будет? НАТО будет вступать в войну? Воевать-то американцам придется», — поделился политолог.

Если в Европе решатся воевать всерьез с применением ядерного оружия, то их хватит очень ненадолго, а если американцы вмешаются — то всему человечеству конец, потому что и у них, и у нас столько боеголовок, что охо-хо Дмитрий Журавлев политолог

Поэтому инициатива о гарантиях безопасности для Украины по 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне очень опасная, обратил внимание эксперт.

«Они почему и полуприняли Украину. Вроде как приняли, но прав требовать применения не дали. Вот где вопрос», — заключил Журавлев.

