13:07, 14 мая 2026Мир

Экс-главком НАТО допустил сокращение военного присутствия США в трех европейских странах

Ставридис: США могут сократить военное присутствие в Британии, Испании и Италии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

США могут сократить военное присутствие в Великобритании, Испании и Италии из-за действий и заявлений этих стран в вопросе войны с Ираном. Об этом написал бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в колонке для агентства Bloomberg.

«Президент [США Дональд] Трамп явно разочарован действиями Европы, особенно канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что США "унижаются" Ираном. Помимо Германии, гнев Трампа также вызвали Великобритания, Испания и Италия, которые не предоставили полного доступа к американским базам. Поэтому вполне возможно, и даже вероятно, что это может стать началом более масштабных изменений», — подчеркнул экс-главком НАТО.

Он допустил, что такие изменения могут затронуть военные корабли в испанском порту Рота, 173-ю воздушно-десантную бригаду в Италии и авиационные эскадрильи в Великобритании.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США в большом количестве сократят численность воинского контингента в Германии.

