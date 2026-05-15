Польша сочла выгодным вывод войск США

18:41, 15 мая 2026Мир

Косиняк-Камыш: Вывод войск США из стран Европы мог бы быть выгоден Польше
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Вывод войск США из стран Европы и изменение характера присутствия американских военных могли бы быть выгодны Польше. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Может быть изменен характер их присутствия, что даже могло бы быть полезным. (...) Может быть, ротационный характер заменят на постоянный», — подчеркнул глава Минобороны.

При этом Косиняк-Камыш допустил, что в Польшу могут быть переброшены американские военнослужащие, ранее размещавшиеся в Германии.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу.

