Популярный российский блогер раскрыл многомиллионный заработок

Блогер Илья Сатир рассказал, что за декабрь заработал 15 миллионов рублей

Популярный российский блогер и пародист Илья Шабельников, известный как Сатир, раскрыл многомиллионный заработок за один месяц. О доходах он высказался в беседе с проектом «На личный счет», видео вышло на YouTube.

«За декабрь 2025 года я заработал, думаю, что, около 15 миллионов [рублей] примерно», — заявил Сатир и пояснил, что последний месяц года обычно является самым прибыльным в его работе.

При этом блогер подчеркнул, что в его профессиональной деятельности заработок бывает нестабильным. В частности, в январе 2026 года, как заверил Шабельников, он не получил ничего. «Я заработал ровно ноль рублей. Не было ни одной съемки», — добавил он.

Ранее Сатир назвал свой заработок огромными деньгами по сравнению с доходами, которые были у него раньше. В то же время пародист отметил, что некоторые его коллеги получают больше.