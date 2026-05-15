Постсоветская страна заявила о готовности обсудить партнерство с США

Бывший СССР
Кобахидзе: Грузия готова обсудить обновление стратегического партнерства с США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MehmetO / Shutterstock / Fotodom

Грузия готова обсудить обновление стратегического партнерства с США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«С нашей стороны выражена очень четкая позиция: мы готовы обсудить все детали и обновить стратегическое партнерство с США на основе конкретного плана», — уточнил грузинский премьер.

По его словам, в конце мая Тбилиси и Вашингтон могут начать обсуждать детали, которые пока не разглашаются. Это, добавил Кобахидзе, станет главным показателем улучшения отношений между странами.

Ранее Кобахидзе заявлял, что Грузия находится «в режиме стратегического терпения» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Он также указал на пассивность нынешней администрации в Белом доме.

