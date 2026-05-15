18:30, 15 мая 2026Мир

Фицо допустил, что слухи о наркозависимости Зеленского достоверны
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что слухи о наркотической зависимости украинского лидера Владимира Зеленского достоверны. Об этом он заявил во время выступления в годовщину нападения на себя, трансляция речи опубликована на YouTube-канале правительства Словакии.

«Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип: дыма без огня не бывает», — отреагировал он.

Словацкий политик отметил, что не видит причин не комментировать информацию, которая уже опубликована в медийном пространстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель «дала ему пендаль», намекнув на зависимость главы Украины от наркотических веществ. Она отметила, что Россия неоднократно делились этой информацией на протяжении нескольких лет.

