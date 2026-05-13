Захарова: Мендель «дала пендаль» Зеленскому, заявив о его наркозависимости

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель «дала ему пендаль», намекнув на возможную зависимость главы государства от наркотических веществ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Юлия Мендель дала Зеленскому пендель. Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится», — рассказала она.

Дипломат напомнила, что Россия неоднократно делилась этой информацией на протяжении нескольких лет.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на переговорах по Украине стоит поднять вопрос о наркотической зависимости Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что этот вопрос следует обсуждать с участниками переговорного процесса, поскольку Мендель была в тесных отношениях с Зеленским и рассказала о постоянной лжи главы Украины.