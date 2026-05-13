Азаров: Вопрос о наркозависимости Зеленского нужно поднимать на переговорах

На переговорах по Украине стоит поднять вопрос о наркотической зависимости нынешнего президента Владимира Зеленского и о том, как западные страны вообще готовы работать с таким человеком. Своим мнением на этот счет в беседе с ТАСС поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший высокий пост с 2010 по 2014 годы.

«Логично было бы спросить на очередных встречах с американцами или с европейцами, а как вот вы собираетесь вообще с ним [Зеленским] работать? Он что, с вашей точки зрения, нормальный, легитимный?», — задался вопросами Азаров, подчеркнув, что особенно эти вопросы характерны в свете недавнего интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.

Как отметил экс-премьер, этот вопрос необходимо обсуждать с участниками переговорного процесса, поскольку Мендель была с Зеленским в тесных отношениях и рассказала о постоянной лжи главы Украины.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призналась, что у ее экс-начальника были проблемы с запрещенными веществами. По словам Мендель, украинский президент после похода в уборную перед общением с прессой выходил «другим человеком».

