Психотерапевт объяснила ненависть женщин к популярному на порносайтах фетишу

Психотерапевт Ханна Джексон-Маккэмли объяснила ненависть женщин к фетишу на плевки в рот, набирающему популярность на порносайтах. Специалистку цитирует Metro.

По мнению Джексон-Маккэмли, женщины считают плевки в рот неприемлемыми по соображениям гигиены, а также из-за того, что воспринимают их как неуважение, унижение и проявление женоненавистничество. По словам эксперта, многих также возмущает то, что в порно не показывают взаимного согласия на эту практику, хотя именно она является основой безопасных экспериментов с фетишами.

«В разных культурах плевок в кого-либо считается проявлением презрения и оскорбления. Учитывая это, может показаться удивительным, что ваш партнер может захотеть включить это в вашу сексуальную жизнь, учитывая социально неприемлемый подтекст фетиша», — отметила психотерапевт.

В то же время Джексон-Маккэмли призвала не стигматизировать сексуальные игры с плевками, если они происходят по обоюдному согласию. Договариваться о подобных экспериментах она посоветовала за пределами спальни. Разговор психотерапевт порекомендовала использовать как возможность пофлиртовать и узнать, что именно возбуждает партнера в фетише.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.