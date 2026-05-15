В США рассказали об отсутствии систем ПВО у Украины

Экс-директор ЦРУ Биб: ВС России практически вывели из строя украинскую ПВО

В течение ближайших месяцев в зоне спецоперации (СВО) для Вооруженных сил (ВС) России будет открыто окно возможностей, заявил экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет системы противовоздушной обороны (ПВО), способной эффективно предотвращать массированные авиаудары со стороны российских войск. Как указал специалист, шанс получить такое вооружение от США или Европы для Киева крайне малы.

«В течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия нашла способ ослабить ПВО Украины с помощью «Искандеров-М».

