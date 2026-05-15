«Р-Фарм» перенесла запуск производства жизненно важных лекарств

10:34, 15 мая 2026

Московская «Р-Фарм» перенесла производство 31 жизненно важного лекарства
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Московская компания «Р-Фарм» в очередной раз перенесла запуск производства 31 препарата из перечня Жизненно необходимых и важнейших лекарственные препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает газета «Ведомости».

Изначально выпуск лекарств на заводе «Балтфарма» должен был стартовать уже в первом квартале 2027 года. Однако теперь запуск производства препаратов на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» в рамках первого питерского офсета переносится на 2028 год.

По условиям контракта, московская компания «Р-Фарм» должна была наладить в городе высокотехнологичное производство полного цикла 31 МНН (Международное непатентованное наименование) из перечня ЖНВЛП к 2025 году. Офсет был заключен в 2023 году, ради соблюдения сроков компания приобрела ООО «Балтфарма», которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» с 2018 года.

По данным Rusprofile, за последние годы «Балтфарма» не приносит выручки, и компания фиксирует убытки. В 2024 году убыток составил 33,2 миллиона рублей, что на 46,8 процента меньше, чем в 2023 году. 2025 год компания закончила с убытком в 14 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд (АС) Москвы удовлетворил иск Райффайзенбанка к структурам ГК «Р-Фарм» и взыскал 37,2 миллиона евро (порядка 3,4 миллиарда рублей). Средства взыскали за кредит, на который предполагалось производить в Германии российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Взыскание 22,9 миллиона евро произведется с АО «Р-Фарм», а с ООО «Р-Фарм Холдинг» — 7,8 миллиона евро.

