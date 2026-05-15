Работавший на канале Соловьева блогер признался в любви к Дудю

Блогер Стас Васильев признался в любви к журналисту Юрию Дудю

Работавший на канале «Соловьев LIVE» известный российский блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев признался в любви к блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в «VK Видео».

«Я, конечно, все равно очень люблю Дудя. Господи, как бы я не хотел жить в том мире, где его нет», — заявил Васильев, комментируя одно из недавних видео журналиста.

Блогер пояснил, что благодарен Дудю за ряд интервью, в которых тот задает неудобные вопросы людям с критической по отношению к России позицией. Кроме того, по мнению Васильева, журналист вырос как интервьюер и стал лучше подбирать аргументы.

При этом, как подчеркнул блогер, его слова не означают, что он согласен со взглядами Дудя. «Это [признание в любви] не значит, что я в целом невероятно поддерживаю этого человека и то, что он говорит», — уточнил он.

Ранее Васильев объявил о разводе с женой после десяти лет отношений. По его словам, решение о расставании было обоюдным.