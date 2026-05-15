Россия передала Украине жителей Сумской области

20:11, 15 мая 2026Россия

Лантратова: Россия передала Украине четырех жителей Сумской области
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия передала Украине четырех жителей Сумской области, которых ранее эвакуировали из зоны боевых действий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину», — рассказала она.

По словам омбудсмена, граждане находились под покровительством России в пунктах временного размещения в Курской области.

15 мая стало известно, что Лантратова получила первый список на обмен граждан, находящихся на Украине. В перечне вписаны 177 политзаключенных и мирных жителя, находящихся в плену. Отмечается, что гражданские составляют подавляющее большинство списка — около 79 процентов.

