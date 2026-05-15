14:59, 15 мая 2026Экономика

Россия увеличила импорт мидий из Чили

Рыбный союз: В 2026-м Россия увеличила импорт чилийских мидий на 20 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В январе-апреле 2026 года Россия увеличила импорт мидий из Чили. Об этом со ссылкой на Рыбный союз сообщает «Интерфакс».

По данным чилийской таможенной службы, за четыре месяца Россия закупила 6,5 тысячи тонн варено-мороженых мидий, прирост составил 20 процентов. При этом стоимость отгруженных морепродуктов выросла в 1,5 раза, до 18 миллиона долларов.

Всего за 2025 год поставки чилийских мидий в Россию выросли на 29 процентов, до 22 тысячи тонн, при этом общая цена поставок увеличилась на треть (плюс 36 процентов), до 52 миллионов долларов. Импорт варено-мороженых мидий поднялся на пять процентов в натуральном выражении и на 15 процентов в стоимостном, до 16 тысяч тонн и 37 миллионов долларов.

С начала 2026 года Россия купила у Чили 17 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в годовом выражении поставки упали на 30 процентов. Стоимость при этом снизилась на 40 процентов, до 85 миллионов тонн.

Как сообщали ранее участники рынка, в первые четыре месяца 2026 года российским ресторанам пришлось существенно увеличить расходы на морепродукты, поскольку закупочные цены на них взлетели на 10-40 процентов. Совладелец сети «Честная рыба» Ян Дмитренко рассказал, что дорожает как российская, так и импортная рыба. По его мнению, главной причиной стали сложности с логистикой. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что рыболовам, работающим на Дальнем Востоке, проще продать свою продукцию в Японию, чем везти ее в рефрижераторе в Москву.

