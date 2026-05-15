Россия взяла под контроль крупный узел обороны в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Чаривное в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».
Отмечается, что этот населенный пункт является крупным узлом обороны в регионе. Операцию провели военнослужащие группировки войск «Восток».
«Этот район представляет собой разветвленную сеть траншей с подземными укрытиями, оборудованием которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались почти три года, постепенно наращивая и укрепляя этот район», — сказано в материале.
Ранее в ВСУ пожаловались на успехи Российской армии в Запорожской области. Сообщалось, что ВС РФ давят логистику противника на данном направлении.