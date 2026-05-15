13:28, 15 мая 2026

Россиянам назвали важные моменты при покупке квартиры

Директор по продажам Фирсова: При выборе квартиры нужно смотреть на цену и место
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

При выборе квартиры для покупки нужно обращать внимание на локацию, инфраструктуру, планировку и потенциальную цену объекта. Важные моменты перед выходом на сделку назвала россиянам директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова, пишет NEWS.ru.

«Клиенты часто заостряют внимание на стартовой цене в объявлении, в то время как правильнее оценивать совокупную стоимость владения и скрытые возможности для экономии. Ключевой принцип осознанного выбора — рассматривать не сиюминутный платеж, а потенциал актива: локацию, качество объекта, планировку, инфраструктуру и многое другое», — рассказала эксперт.

В будущем это может оказаться гораздо выгоднее, чем если приобрести сейчас один из самых доступных по цене объектов. Фирсова подчеркнула, что комфорт проживания и благоприятная окружающая среда сильнее всего влияют на ликвидность и потенциал роста стоимости квартиры.

Ранее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский спрогнозировал, что в июне вторичные квартиры в России подешевеют.

