Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:29, 15 мая 2026Забота о себе

Россиянам подсказали способ определить проблемы со здоровьем по локализации боли в животе

Эндокринолог Янг: Боль вокруг пупка указывает на проблемы с тонким кишечником
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что по локализации боли в животе можно определить причину проблем со здоровьем. Этот способ она подсказала россиянам в своем Telegram-канале.

Боль в верхней части живота, под ребрами или под ложечкой указывает на проблемы с желудком, двенадцатиперстной кишкой, поджелудочной железой или желчным пузырем, объяснила Янг. Если неприятные ощущения возникают в центре живота или вокруг пупка, то необходимо проверить тонкий кишечник, посоветовала она.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

По словам специалистки, боль в нижней части живота может сигнализировать о неполадках в работе толстого кишечника, мочевого пузыря или репродуктивной системы у женщин. Если дискомфорт сильный и сопровождается высокой температурой, тошнотой или слабостью, необходимо не записываться на прием к врачу, а вызывать бригаду скорой помощи, подчеркнула Янг.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала, какие продукты вызывают метеоризм. По ее словам, все виды капусты приводят к скоплению газов в животе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В «самой скорострельной» антидроновой установке опознали российский «Анклав»

    Турист напал на сотрудника аэропорта и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей в США

    Трамп решил наказать союзников

    Мосбиржа утвердит выплату дивидендов

    В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ

    Армению предупредили о риске потерять все привилегии

    Туристы случайно встретили в России редчайшего в мире леопарда

    Зеленский заявил об усилении одного направления

    Четыре производителя резко увеличили цены на машины в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok