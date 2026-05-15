Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 15 мая 2026Силовые структуры

Россиянин платком расправился с девушкой из кафе

В ХМАО осудят мужчину за убийство, совершенное более 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В ХМАО осудят мужчину за расправу, совершенную более 30 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в октябре 1992 года мужчина познакомился в кафе с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе в гости. По пути у них возник конфликт, в ходе которого он ударил новую знакомую ножом в шею, а затем лишил возможности дышать надетым на нее платком. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Через два дня женское тело было обнаружено в котловане рядом с местом преступления.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет 55-летний обвиняемый был установлен более чем через 30 лет после совершенного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

    Лавров раскрыл договоренности Трампа и Путина на Аляске

    Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

    Каждое шестое микропредприятие оказалось под угрозой закрытия в России

    Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

    Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

    Москвичей предупредили о грозе с дождем

    В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

    Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

    В Польше начали массово увольнять украинских врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok