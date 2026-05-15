Россиянин платком расправился с девушкой из кафе

В ХМАО осудят мужчину за убийство, совершенное более 30 лет назад

В ХМАО осудят мужчину за расправу, совершенную более 30 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в октябре 1992 года мужчина познакомился в кафе с 22-летней девушкой и пригласил ее к себе в гости. По пути у них возник конфликт, в ходе которого он ударил новую знакомую ножом в шею, а затем лишил возможности дышать надетым на нее платком. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Через два дня женское тело было обнаружено в котловане рядом с местом преступления.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет 55-летний обвиняемый был установлен более чем через 30 лет после совершенного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов.