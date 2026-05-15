15:43, 15 мая 2026

Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

Алина Черненко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская коуч и мастер переговоров захотела добиться выдворения из Таиланда на родину, чтобы не платить за оверстей, и поселилась в аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Анастасия просрочила визу на четыре месяца. За это ей могут выписать штраф в размере 20 тысяч батов (около 45 тысяч рублей).

Девушка решила сэкономить и начала ходить по полицейским участкам, умоляя посадить ее в тюрьму. В таком случае по прошествии определенного срока ее выдворят из страны бесплатно, нужно будет только купить билет домой. Пока ни в одном участке арестовывать россиянку не согласились.

Сейчас Анастасия уже четвертые сутки ночует в воздушной гавани. У нее украли вещи, а денег оплатить штраф нет. Как сообщает Telegram-канал, в России она работала медиатором — учила людей договариваться друг с другом.

В январе другая россиянка забаррикадировалась в номере гостевого дома в Таиланде из-за долга за проживание. Женщина жила в Азии последние 20 лет, организовывала и проводила там экскурсии.

