Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:17, 15 мая 2026Ценности

Российские работодатели стали оплачивать сотрудникам услуги косметологов

В России работодатели стали оплачивать сотрудникам санатории и бьюти-процедуры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Российские работодатели стали оплачивать сотрудникам услуги косметологов. Вакансия с необычной компенсацией появилась на сервисе hh.ru.

Агентство судебного взыскания Москвы, помимо ДМС со стоматологией, обещает будущему бизнес ассистенту директора компенсировать затраты на фитнес, обучение, санатории и косметологию. В описании к вакансии работодатель подчеркивает, что в компании соблюдается баланс труда и отдыха.

При этом, согласно информации Telegram-канала «Кабачковая икра по акции», агентство действительно оплачивает бьюти-процедуры за свой счет. «По документам процедуры проводят как "лечение". Некоторые умудряются компенсировать себе даже стоимость маникюра», — отмечается в сообщении.

В августе 2024 года издание Life & Style раскрыло неожиданные преимущества работы для сотрудников американской телезвезды Кайли Дженнер. Тогда выяснилось, что знаменитость покрывает расходы персонала на ботокс и другие косметологические манипуляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Названы дата и место прощания с вдовой Вознесенского Богуславской

    Бывший российский госслужащий лишился имущества на 310 миллионов рублей

    Россияне начали чаще путешествовать по родине

    Названы самые модные шорты лета

    Кремль раскрыл повестку визита Путина в Китай

    В Минобороны сообщили о взятии еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Главу российского города приговорили к 5,5 года колонии

    Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

    Стала известна группа людей с повышенным риском развития рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok