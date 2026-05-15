Российский судья напал на врачей и обругал их матом

Верховный суд РФ разрешил привлечь к ответственности экс-судью за хулиганство

Верховный суд (ВС) России дал согласие на привлечение к административной ответственности судьи Четвертого кассационного суда в отставке Александра Супруна. Об этом «Ленте.ру» рассказали в высшей судебной инстанции.

Теперь Супруна привлекут к ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. В ВС отметили, что инцидент не связан с осуществлением им судейских полномочий в период пребывания в должности.

Согласно материалам дела, экс-судья напал на врачей, которые хотели оказать ему помощь. Мужчина ругался матом, хватал медиков за форму и пытался спровоцировать драку, а также игнорировал требования сотрудников правоохранительных органов предъявить документы и прекратить правонарушения.

Ранее сообщалось, что после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией.