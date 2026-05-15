Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:21, 15 мая 2026Силовые структуры

Российский судья напал на врачей и обругал их матом

Верховный суд РФ разрешил привлечь к ответственности экс-судью за хулиганство
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России дал согласие на привлечение к административной ответственности судьи Четвертого кассационного суда в отставке Александра Супруна. Об этом «Ленте.ру» рассказали в высшей судебной инстанции.

Теперь Супруна привлекут к ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. В ВС отметили, что инцидент не связан с осуществлением им судейских полномочий в период пребывания в должности.

Согласно материалам дела, экс-судья напал на врачей, которые хотели оказать ему помощь. Мужчина ругался матом, хватал медиков за форму и пытался спровоцировать драку, а также игнорировал требования сотрудников правоохранительных органов предъявить документы и прекратить правонарушения.

Ранее сообщалось, что после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    Раскрыта реакция Польши на отказ США в войсках

    Семенович высказалась о жизненной философии Шаляпина

    Россиянам назвали самый вредный вариант шаурмы

    Уехавший из России комик высказался о войне в Израиле

    Козловский не позволил себе впасть в депрессию

    Российский футболист раскритиковал цены на продукты

    Российский судья напал на врачей и обругал их матом

    Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

    Федор Добронравов назвал себя заложником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok