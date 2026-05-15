Многомиллионную скидку на особняк Стивена Сигала назвали небольшой

Риелтор Достовалова: Скидка в 50 млн руб. для особняка Сигала адекватна

Скидка в 50 миллионов рублей на подмосковный особняк голливудской легенды Стивена Сигала не так и велика. Как продвигается продажа российской недвижимости актера, в разговоре с РИА Новости оценила представитель Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Диана Достовалова.

По опыту риелтора, такой дисконт в размере 7 процентов для премиального сегмента небольшой. В целом ценовую стратегию Сигала эксперт считает вполне адекватной. Как показывает практика, поместья стоимостью от 200 миллионов до миллиарда рублей остаются в экспозиции около полугода-года. Это время требуется для оценки спроса, на основе чего домовладелец мог согласиться на небольшую скидку.

Речь идет о двухэтажном доме в охраняемом поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе. Площадь особняка достигает 500 квадратных метров, к нему прилегает участок в 15 соток. Внутри есть три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет, гараж на два автомобиля. Также имеется гостевой дом с баней и беседка-барбекю.

Изначально артист планировал получить от продажи недвижимости 700 миллионов рублей. Однако с апреля на сайтах по поиску жилья объект начали предлагать уже за 650 миллионов рублей.