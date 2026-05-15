Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 15 мая 2026Экономика

Многомиллионную скидку на особняк Стивена Сигала назвали небольшой

Риелтор Достовалова: Скидка в 50 млн руб. для особняка Сигала адекватна
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Скидка в 50 миллионов рублей на подмосковный особняк голливудской легенды Стивена Сигала не так и велика. Как продвигается продажа российской недвижимости актера, в разговоре с РИА Новости оценила представитель Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Диана Достовалова.

По опыту риелтора, такой дисконт в размере 7 процентов для премиального сегмента небольшой. В целом ценовую стратегию Сигала эксперт считает вполне адекватной. Как показывает практика, поместья стоимостью от 200 миллионов до миллиарда рублей остаются в экспозиции около полугода-года. Это время требуется для оценки спроса, на основе чего домовладелец мог согласиться на небольшую скидку.

Речь идет о двухэтажном доме в охраняемом поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе. Площадь особняка достигает 500 квадратных метров, к нему прилегает участок в 15 соток. Внутри есть три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет, гараж на два автомобиля. Также имеется гостевой дом с баней и беседка-барбекю.

Изначально артист планировал получить от продажи недвижимости 700 миллионов рублей. Однако с апреля на сайтах по поиску жилья объект начали предлагать уже за 650 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений

    Траты страны БРИКС на импорт заметно выросли на фоне войны в Иране

    Российскую школьницу перехватили после звонка с требованием выкупа в 15 тысяч долларов

    В России отреагировали на сообщения об угрозе закрытия микропредприятий

    Один вид жилья в России стал дорожать

    Названо место побега обвиненного в мошенничестве экс-замглавы Минприроды

    Пересильд поддержала решение 16-летней дочери уйти из школы

    Лишенной гражданства за оскорбления русских людей женщине вернули российский паспорт

    Звезда КВН Борщева рассказала об отношении мужа к ее фигуре

    Раскрыто решение в отношении напавшего на девочку в Подмосковье вооруженного ножом мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok