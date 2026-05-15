Спаривающиеся черные толстоножки захватили пляжи в одной стране

Спаривающиеся двукрылые насекомые захватили Шотландию

На севере Великобритании стали замечать миллионы черных двукрылых насекомых. Об этом пишет Metro.

Мухи видов когтеногая и весенняя толстоножка захватили пляжи Шотландии. Сейчас у этих насекомых в разгаре брачный сезон. Они спариваются на земле, на белье, что сушится на улицах, на автомобилях и даже в воздухе. По словам местных жителей, в этом году они гораздо чаще встречают скопления роящихся насекомых.

Синоптик Кит Бэнкс объяснил, что в 2026 году толстоножки действительно сильно расплодились в стране. Из-за теплой зимы, влажного апреля и солнечного мая куколки созрели быстрее, чем обычно. Тем не менее, как отметил секретарь местной группы по биоразнообразию Дэвид Гласс, количество толстоножек в этом году не достигло «библейских» масштабов, которые наблюдались в 2019 году.

По словам экспертов, несмотря на испуг местных жителей, у активного размножения насекомых есть положительная сторона. В этом году у птиц будет больше добычи.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мегхалая впервые за много лет началось массовое появление редкого вида цикад. В местах, где они водятся, их нашествие считают поводом для праздников и фестивалей.

