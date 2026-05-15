Стала известна личность нового бойфренда Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина начала встречаться со своим концертным директором

Певица Полина Гагарина встречается со своим концертным директором Сергеем Сметаниным. Об этом сообщает Telegram-канал Super, который опубликовал видео прогулки пары.

На кадрах, которые сняли корреспонденты издания, видно, как Полина и Сергей держатся за руки, обнимаются и оживленно беседуют о чем-то в процессе прогулки по центру Москвы.

Известно, что Сметанину 36 лет, и до того как начать сотрудничать со своей нынешней возлюбленной, он работал концертным директором Веры Брежневой, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО). Также Сергей и сам занимается музыкой, играет на барабанах.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Гагарина заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения.