Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:34, 15 мая 2026Культура

Стала известна личность нового бойфренда Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина начала встречаться со своим концертным директором
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Полина Гагарина встречается со своим концертным директором Сергеем Сметаниным. Об этом сообщает Telegram-канал Super, который опубликовал видео прогулки пары.

На кадрах, которые сняли корреспонденты издания, видно, как Полина и Сергей держатся за руки, обнимаются и оживленно беседуют о чем-то в процессе прогулки по центру Москвы.

Известно, что Сметанину 36 лет, и до того как начать сотрудничать со своей нынешней возлюбленной, он работал концертным директором Веры Брежневой, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО). Также Сергей и сам занимается музыкой, играет на барабанах.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем главном правиле в материнстве. Гагарина заявила, что необходимо больше говорить с детьми и строить доверительные отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В «самой скорострельной» антидроновой установке опознали российский «Анклав»

    Турист напал на сотрудника аэропорта и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей в США

    Трамп решил наказать союзников

    Мосбиржа утвердит выплату дивидендов

    В Рязани ввели режим ЧС после удара ВСУ

    Армению предупредили о риске потерять все привилегии

    Туристы случайно встретили в России редчайшего в мире леопарда

    Зеленский заявил об усилении одного направления

    Четыре производителя резко увеличили цены на машины в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok