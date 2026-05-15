Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:51, 15 мая 2026Россия

Стало известно о карантине в жилом доме в российском городе

News59.ru: В Перми жилой дом полностью закрыли на карантин из-за вспышки кори
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SaNataPhoto / Shutterstock / Fotodom

В Перми жилой многоквартирный дом якобы полностью закрыли на карантин из-за вспышки опасной болезни — кори. Об этом сообщает издание News59.ru со ссылкой на присланное жильцами объявление.

В тексте говорится, что в доме якобы организовали противоэпидемические мероприятия в связи со случаем заболевания корью.

Жильцов также предупредили, что контактные лица подлежат наблюдению и проведению вакцинации по эпидемическим показаниям. В объявлении жителей также попросили сообщать информацию о состоянии по указанному телефону.

Ранее стало известно, что в трех районах Омской области ввели карантин из-за вспышки опасного заболевания — бешенства. Меры затронули Марьяновский, Азовский и Омский районы региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    Российский судья напал на врачей и обругал их матом

    Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

    Федор Добронравов назвал себя заложником

    Пассажирка описала турбулентность в самолете словами «бортпроводницы истекали кровью»

    Россиянин превратил квартиру в свалку и поплатился

    Монахиня спасла трех сестер из воды ценой своей жизни

    Россия передала Украине жителей Сумской области

    Российская журналистка в прозрачном наряде пришла на красную дорожку Каннского фестиваля

    В дорожной службе раскрыли причины появления одиночных ботинок на обочине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok