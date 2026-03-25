Еще в одном российском регионе ввели карантин из-за вспышки опасного заболевания

В трех районах Омской области ввели карантин по бешенству

Карантин из-за вспышки опасного заболевания — бешенства — ввели в трех районах Омской области. Об этом говорится в указе губернатора региона Виталия Хоценко.

Известно, что меры ввели до середины мая. Карантин затронул Марьяновский, Азовский и Омский районы региона. Бешенство зафиксировано в поселке Марьяновка, деревне Роза Долина, а также поселке Горячий Ключ.

В документе отмечается, что контроль за исполнением указа главы региона возложен на министра сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофу.

До этого в нескольких селах Новосибирской области был введен карантин по бешенству. Отмечается, что на данной территории запрещается проводить мероприятия, связанные с распространением восприимчивых к опасному заболеванию животных.