13:45, 15 мая 2026Бывший СССР

Стало известно об ударе «Искандерами» в районе особняков Ермака и Миндича

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска ударили ракетами «Искандер» по Козину в Киевской области, где, согласно расследованию, находятся особняки экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича. Об ударе сообщает aif.ru.

«Особого внимания заслуживает цель в Козине Киевской области, куда прилетели около четырех ракет "Искандер-К". В этом районе расположены одни из самых дорогих особняков украинских олигархов», — говорится в публикации.

Российские военные также нанесли удар по неизвестному объекту в районе дворца в центре Киева.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

