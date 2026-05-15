06:00, 15 мая 2026

Священник с подельником попытались заживо закопать пятимесячную девочку на свалке

В Гане священник с подельником попытались закопать девочку на свалке
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В Гане священнику, который вместе с подельником попытался заживо закопать пятимесячную девочку на свалке, разрешили выйти из тюрьмы под залог. Об этом пишет GhanaWeb.

Ричмонда Акваси Фримпонга и еще одного мужчину задержали 13 апреля в населенном пункте Абофрем, область Ашанти. Местный житель Уинфред Агба заметил их с ребенком около свалки поздно вечером и заподозрил неладное. Он проследил за мужчинами и увидел, как они пытались закопать девочку заживо. Агба сразу же оповестил власти, и ребенка спасли.

По словам помощника главы деревни Наны Яу Баду, священник соврал ему о состоянии ребенка. Фримпонг заявил, что младенца нужно похоронить, поскольку он уже мертв. Пастора и его подельника задержали. Изначально им отказали в праве выхода под залог, однако 13 мая суд смягчил это положение. Преступникам назначили залог по 500 тысяч ганских седи (3,2 миллиона рублей) и разрешили ознакомиться с материалами дела. Суд отложили на месяц.

Материалы по теме:
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023

Ранее в Таиланде женщина из провинции Патхумтхани обвинила 70-летнего буддийского монаха в сексуальных домогательствах во время обряда. Пострадавшая заявила, что священник ощупал ее грудь.

