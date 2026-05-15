Трамп решил наказать союзников

CNN: Пентагон предпринял меры по сокращению численности военных США в Европе

Пентагон по указанию главы ведомства Пита Хегсета предпринял ряд мер по сокращению численности военных США в Европе. Об этом сообщает телеканал CNN.

«На этой неделе министр обороны Пит Хегсет внезапно отменил развертывание двух американских подразделений в Европе и отдал приказ об отзыве других военных с континента», — говорится в публикации.

В частности, Пентагон внезапно приостановил запланированное развертывание 2-й бронетанковой боевой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна поочередно базироваться в Польше и ряде других стран. Часть личного состава бригады уже находилась в Европе и теперь должна передислоцироваться обратно в США. Приказом Хегсета также отменена запланированная переброска в Германию батальона, специализирующегося на применении ракет и снарядов большой дальности.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вывод войск США из стран Европы и изменение характера присутствия американских военных могли бы быть полезны для Польши. Он допустил, что в страну могут быть переброшены американские военнослужащие, ранее размещавшиеся в Германии