19:01, 15 мая 2026

Турист напал на сотрудника аэропорта и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей в США

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Турист напал на сотрудника аэропорта Атланты (США) во время прохождения контроля и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что 30-летний Ореолува Олорунтоба был арестован 11 мая в воздушной гавани и обвинен в избиении и препятствовании работе сотрудника TSA (Управление транспортной безопасности США).

Сообщается, что он прошел через контрольно-пропускной пункт в аэропорту и не сдал свой багаж и ручную кладь на проверку. Работники попытались остановить его, но мужчина начал вести себя агрессивно и толкнул одного из них. В итоге ему был назначен штраф в 9 тысяч долларов (600 тысяч рублей). На первом заседании мужчина отрицал обвинения. Известно, что предварительное слушание по делу назначено на 9 июня.

Ранее пассажирка напала на членов экипажа, федерального агента и сотрудника аэропорта. В результате она оказалась под угрозой 38-летнего заключения.

