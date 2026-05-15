Турист напал на сотрудника аэропорта и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей в США

Турист напал на сотрудника аэропорта Атланты (США) во время прохождения контроля и нарвался на штраф в 600 тысяч рублей. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что 30-летний Ореолува Олорунтоба был арестован 11 мая в воздушной гавани и обвинен в избиении и препятствовании работе сотрудника TSA (Управление транспортной безопасности США).

Сообщается, что он прошел через контрольно-пропускной пункт в аэропорту и не сдал свой багаж и ручную кладь на проверку. Работники попытались остановить его, но мужчина начал вести себя агрессивно и толкнул одного из них. В итоге ему был назначен штраф в 9 тысяч долларов (600 тысяч рублей). На первом заседании мужчина отрицал обвинения. Известно, что предварительное слушание по делу назначено на 9 июня.

