Автоматические обновления Windows посоветовали отключить

Авторы портала How-To Geek рекомендовали пользователям с нестабильным доступом в интернет отключить автоматические обновления Windows. Материал опубликован на сайте издания.
Редактор медиа Рич Хайн рассказал, что в Windows есть полусекретная функция, которая помогает распространять обновления операционной системы (ОС), используя компьютеры пользователей. Функция оптимизации доставки действует как торрент-сервис — компьютер может скачивать части обновления с других устройств, а также выгружать уже имеющиеся у него части. Журналист заметил, что эта функция может привести к снижению скорости интернет-соединения.
Хайн объяснил, что Microsoft не передает личные данные от одного пользователя к другому — она лишь использует каждый подключенный к сети компьютер для распространения обновлений ОС. Однако устройство в такой сети постоянно обменивается данными с другими, что теоретически может снижать пропускную нагрузку интернет-подключения.
«Мне не нравится, что Windows предполагает, что мой компьютер должен помогать распространять обновления на устройства за пределами моего дома», — отметил автор. По его словам, чтобы отключить функцию, нужно зайти в «Центр обновления Windows», открыть раздел «Дополнительные параметры» и выбрать пункт «Оптимизация доставки».
В середине мая журналисты BGR посоветовали удалить ИИ и убрать рекламу, чтобы снизить количество собираемой о пользователе информации в Windows.