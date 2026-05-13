09:00, 13 мая 2026

Назван способ отключить слежку в Windows

BGR: Для отключения слежки в Windows нужно удалить ИИ и убрать рекламу
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Чтобы ускорить Windows и запретить ей собирать излишние данные, нужно отключить несколько опций операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа рассказали, что значительное количество данных о пользователе собирают сервисы искусственного интеллекта (ИИ) и встроенная в систему программа Copilot. Они рассказали, что Copilot можно удалить, перейдя в раздел с программами Windows. Отдельно через настройки можно отключить ИИ-функции в других приложениях, типа редактора «Блокнот».

Кроме того, специалисты назвали проверенным способ избавиться от слежки на Windows через отключение персонализированной рекламы. Для этого нужно открыть настройки ОС, перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность», а затем выбрать подраздел «Рекомендации и предложения». В подразделе «Конфиденциальность и безопасность», который входит в раздел «Диагностика и обратная связь», посоветовали выключить опцию «Отправлять необязательные диагностические данные».

По словам специалистов, эти меры позволят частично предотвратить автоматический сбор Windows такой информации, как характеристики устройства, список установленных приложений, отчеты об ошибках и прочие сведения.

В середине мая авторы портала MakeUseOf перечислили старые способы, с помощью которых пользователи исправляли ошибки во многих поколениях Windows. К ним отнесли «Режим Бога», редактор реестра и «Монитор ресурсов».

