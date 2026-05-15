21:40, 15 мая 2026Мир

В Британии прокомментировали удары возмездия России по Украине

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские удары возмездия по Украине продемонстрировали, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины находится в очень плохом состоянии. На это указал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«В Киеве, конечно, утверждают, что сбили часть дронов, но количество попаданий, их общий масштаб <…> в совокупности свидетельствуют о совсем другом — о массированных российских ударах, которые перегрузили украинскую оборону настолько, что она практически перестала существовать», — отметил он.

По словам Меркуриса, это говорит о том, что поставки американских ракет для зенитных комплексов Patriot фактически заморожены на неопределенный срок в связи с попытками США восстановить арсеналы после военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации о полноценной системе ПВО Украины не может быть и речи.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные за четыре дня нанесли массированный и два групповых удара по Украине. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских войск, места сборки и запуска БПЛА, а также склады, где хранились боеприпасы и горючее.

