10:23, 15 мая 2026Бывший СССР

В Киеве обвинили Россию в появлении коррупции на Украине

Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил Россию в коррупции на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Россия якобы виновата в появлении коррупции на Украине. Такое заявление в интервью Delfi сделал советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, видео опубликовано на YouTube.

«На Украине в 1991 году не было сделано главное (...), не было введено правило "граница" — тотальная автономия бизнеса от Российской Федерации», — заявил он.

По словам Подоляка, Киев мог начать ориентироваться на европейские рынки по примеру Польши, получив тем самым полную финансово-бизнесовую автономию.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что коррупция может на долгие годы застопорить процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.

