В Китае удивились произошедшему на Украине

Sohu: Число погибших иностранных наемников на Украине увеличивается

Серия высокоточных ударов России привела к большим потерям среди иностранных наемников на Украине. О произошедшем сообщил китайский портал Sohu.

«Недавно российские военные нанесли серию высокоточных ударов, которые привели к уничтожению нескольких пунктов дислокации иностранных наемников на Украине. Они понесли значительные потери. Эти атаки в очередной раз продемонстрировали уязвимое положение иностранцев на российско-украинском поле боя», — указано в сообщении.

Отмечается, что для восполнения потерь Украина пытается вербовать наемников из Латинской Америки, Азии и с Ближнего Востока, поскольку после усиления российских атак «желание западных наемников отправляться умирать на Украину снизилось».

Ранее издание Sohu сообщило о шоке от фото изможденных украинских солдат. «Высокопоставленные лица пожинают плоды, а рядовые солдаты истекают кровью, страдают от голода и жажды», — говорится в материале.