В пришедшей в Россию посылке обнаружили контрабанду сапфиров и бриллиантов

ФТС пресекла контрабанду сапфиров и бриллиантов из Индии на 1,5 млн рублей

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли контрабанду сапфиров и бриллиантов из Индии на 1,5 миллиона рублей в адрес жительницы Самары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Драгоценные камни были обнаружены при сканировании посылки. Всего 15 камней — 4 бриллианта и 11 сапфиров. Отправитель оценил их стоимость в 300 индийских рупий. Камни были расфасованы в два зип-пакета и завернуты в газету.

Экспертиза подтвердила, что камни являются природными алмазами и сапфирами.

Получательницу драгоценностей задержали в одном из отделений почтовой связи в Самаре. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Все материалы направлены в суд.

По информации ФТС, согласно действующему законодательству, драгоценные камни запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях.

