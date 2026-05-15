Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 15 мая 2026Силовые структуры

В пришедшей в Россию посылке обнаружили контрабанду сапфиров и бриллиантов

ФТС пресекла контрабанду сапфиров и бриллиантов из Индии на 1,5 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли контрабанду сапфиров и бриллиантов из Индии на 1,5 миллиона рублей в адрес жительницы Самары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Драгоценные камни были обнаружены при сканировании посылки. Всего 15 камней — 4 бриллианта и 11 сапфиров. Отправитель оценил их стоимость в 300 индийских рупий. Камни были расфасованы в два зип-пакета и завернуты в газету.

Экспертиза подтвердила, что камни являются природными алмазами и сапфирами.

Получательницу драгоценностей задержали в одном из отделений почтовой связи в Самаре. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Все материалы направлены в суд.

По информации ФТС, согласно действующему законодательству, драгоценные камни запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ФТС, ФСБ и МВД уличили француза в продаже золотых монет, которые он вынес из музея Сен-Реми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Москвичам назвали срок прихода 30-градусной жары

    Путин потребовал обеспечить основательный и устойчивый рост экономики

    Россиян захотели освободить от одной обязанности в сфере ЖКХ

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok