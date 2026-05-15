В пришедшей в Россию посылке обнаружили контрабанду сапфиров и бриллиантов

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли контрабанду сапфиров и бриллиантов из Индии на 1,5 миллиона рублей в адрес жительницы Самары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Драгоценные камни были обнаружены при сканировании посылки. Всего 15 камней — 4 бриллианта и 11 сапфиров. Отправитель оценил их стоимость в 300 индийских рупий. Камни были расфасованы в два зип-пакета и завернуты в газету.
Экспертиза подтвердила, что камни являются природными алмазами и сапфирами.
Получательницу драгоценностей задержали в одном из отделений почтовой связи в Самаре. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Все материалы направлены в суд.
По информации ФТС, согласно действующему законодательству, драгоценные камни запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях.
