В России рассказали о «роте калек» в ВСУ

ВСУ перебросили под Харьков непригодных для боевых действий бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Харьков непригодных для ведения боевых действий бойцов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Для восполнения потерь среди личного состава командование 127-й бригады ВСУ перебросило в район Избицкого роту калек — негодных к военной службе украинцев», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, среди военнослужащих ВСУ есть те, кто страдает синдромом Мэллори-Вейсса. При таком диагнозе человеку обычно противопоказаны тяжелые физические нагрузки, стресс и условия, где невозможно быстро получить медицинскую службу.

В конце апреля на Украине произошел скандал из-за публикации фото оголодавших бойцов. В украинском военном ведомстве признали инцидент, отметив, что до таких ситуаций доходить не должно, хотя обстановка на ряде направлений бывает «довольно критической».

