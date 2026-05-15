В российском городе рухнул фасад мэрии

В Екатеринбурге частично обрушился фасад здания администрации

В Екатеринбурге рухнула часть фасада здания администрации. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

У здания на проспекте Ленина, 24А, обвалилась часть козырька — куски кирпичей и штукатурки упали на тротуар. Позднее по расположенным рядом колоннам пошли трещины. Вскоре после случившегося территорию огородили, а на место обрушения приехала спецтехника. В ближайшее время специалисты будут заниматься уборкой территории и ремонтом. В администрации сообщили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Отмечается, что четыре года назад на ремонт здания, включая обновление фасада, потратили 107 миллионов рублей.

