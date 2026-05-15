Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 15 мая 2026Мир

В США предупредили о катастрофе из-за Украины

Миршаймер: Запад должен принять условия России по конфликту на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Запад должен принять условия России для завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что украинский кризис может привести к катастрофе, поэтому необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию. Для этого, как считает эксперт, западные страны должны начать договариваться с Россией.

«Последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев. (...) Мы должны принять необходимость договариваться с Россией о том, как завершить конфликт на Украине. И если это произойдет, Россия победит», — сказал он.

Миршаймер подчеркнул, что план Запада по ослаблению Москвы с помощью санкций и боевых действий на Украине изначально был провальным, поскольку Россия обладает ядерным оружием, и статус великой державы является для нее вопросом выживания.

Ранее Миршаймер заявил о крушении империи США из-за конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Дилеры нашли способ дисциплинировать недобросовестных продавцом машин с пробегом

    Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Банковой

    В Москве загорелась многоэтажка

    В Госдуме заявили о возможном возвращении уехавших артистов

    Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

    Иран предупредили о скором возобновлении войны с Израилем

    В Британии прокомментировали удары возмездия России по Украине

    Ермак проведет выходные в СИЗО

    На Западе восхитились уроком Лаврова мешавшему ему журналисту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok